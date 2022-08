Due vetture, una Fiat Panda e una Jeep Compass, si sono scontrate intorno a mezzogiorno in un incidente a Giussano e quest’ultima, uscendo fuori strada, ha travolto i clienti seduti ai tavoli esterni del Rever Cafè, in Viale Rimembranze. La persona alla guida della Jeep Compass avrebbe perso il controllo del mezzo, non si sa ancora per quali cause, scontrandosi con la Fiat Panda all’altezza dell’incrocio con via Aliprandi e andando a sbattere poi contro un albero. Il mezzo ha inevitabilmente travolto i tavoli del bar dove erano presenti numerose persone, causando un forte spavento tra i presenti e ferendone sette.

Le persone coinvolte nell’incidente a Giussano

Nell’incidente sono rimaste coinvolte sette persone e nessuno, fortunatamente, risulta in pericolo di vita. Si tratta di tre donne di 22, 51 anni e 80 anni e quattro uomini di 27, 35, 47 e 55 anni. Sul posto sarebbero accorse tre ambulanze oltre alle forze dell’ordine. Come scrive Adnkronos quattro feriti sono stati trasportati in codice giallo o verde negli ospedali di Desio, Carate Brianza, Niguarda e San Gerardo di Monza ed è stato necessario ricorrere anche all’elisoccorso che ha trasportato il cinquantacinquenne al Niguarda. Quest’ultimo, pur avendo subito un violento trauma a bacino, anca e femore, non ha mai perso conoscenza, riporta il Corriere. La sua sarebbe, tra tutte, la situazione di salute più critica che tuttavia non sembra preoccupare. Anche i conducenti dei due mezzi avrebbero riportato dei traumi lievi e lo stesso titolare del bar è finito in ospedale a causa di una gomma che lo ha colpito violentemente.