Il carabiniere che ha salvato la bimba di 6 mesi rimasta chiusa in auto sotto al sole

L’intervento del militare in soccorso della piccola che rischiava di perdere i sensi per il caldo

Una chiusura centralizzata, nonostante le chiavi fossero attaccate al cruscotto di quell’automobile rimasta per ore sotto il sole. All’interno di quella vettura era rimasta una bimba di appena sei mesi, appena messa sul seggiolino dalla madre che si stava accingendo a posare nel portabagagli il passeggino. E solo il pronto intervento di un carabiniere – in quel di Giussano (in provincia di Monza) – è riuscito a salvare la vita alla piccola che stava perdendo i sensi per colpa delle altissime temperature.

Giussano, carabiniere salva bimba di 6 mesi rimasta chiusa in auto

Quell’automobile era parcheggiata in piazza Attilio Lombardi, nel centro di Giussano, si è chiusa improvvisamente mentre le chiavi erano nel cruscotto. La piccola di sei mesi era stata messa poco prima sul seggiolino e la madre non era ancora salita a bordo della sua vettura quando la chiusura centralizzata e automatica è entrata in azione. Il caldo che attanaglia l’Italia e il sole a picco, avevano reso la situazione critica: la piccola, infatti, ha iniziato immediatamente a patire tutti i sintomi del colpo di calore.

Il motore, infatti, non era acceso e l’aria condizionata non era entrata in azione. La piccola stava perdendo i sensi e solo il pronto intervento di un carabiniere (non in servizio) ha scongiurato la tragedia. Il militare, infatti, ha sentito le urla disperate della madre della bimba, ha raccolto un oggetto a terra e ha sfondato il finestrino, riuscendo ad aprire l’automobile e mettere in salvo la piccola che è stata immediatamente visitata dai medici del 118 arrivati sul posto. Le sue condizioni, fortunatamente, erano buone e non è stato necessario il ricovero in ospedale. Il carabiniere, invece, si è ferito a una mano per via di alcune schegge di vetro. È stato medicato e dimesso in serata, con una prognosi di dieci giorni.

