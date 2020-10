“Nello studio del medico negazionista c’è il divieto di indossare la mascherina”

Giuseppe Delicati, il medico negazionista che sconsiglia il vaccino antinfluenzale perché rafforza il Coronavirus è stato citato in un’interpellanza dell consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta, all’assessore alla Sanità Icardi e alla Giunta tutta di Palazzo Lascaris. Non solo: spiega la Stampa che nello studio del medico di famiglia non si potrebbe indossare la mascherina:

«Poiché Delicati è un medico di famiglia dell’Asl To4 – spiega Avetta – se applica e trasferisce queste sue convinzioni ai pazienti che ha in cura, mi chiedo, e soprattutto chiedo all’assessore competente, se siano conformi alle politiche, ai protocolli e alle procedure adottate dalla Regione per contenere la diffusione del Covid 19 e se si intendano prendere provvedimenti nei confronti di un medico che rilascia pubblicamente dichiarazioni del genere». Senza contare il fatto che nel suo studio, a detta di alcuni pazienti e informatori medico-scientifici, vigerebbe addirittura il divieto di indossare la mascherina perché ritenuta assolutamente inutile, in barba ad ordinanze e Dpcm

Giuseppe Delicati seguendo una teoria negazionista spiega che il vaccino antinlfluenzale è pericoloso e apre le porte del Coronavirus. In un video su Facebook dice di essersi rivolto alla ASl per chiedere lumi: “Ho fatto bene due richieste all’Asl per poter parlare dell’interazione tra vaccino antinfluenzale e COVID-19. La direttrice della ASl non mi ha ancora risposto. Si sa con certezza da un istituto del Pentagono che il Coronavirus subisce un’attivazione per mezzo del vaccino antifluenzale”. É stato segnalato all’Ordine dei medici

