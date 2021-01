Ieri pomeriggio è stato applicato a Giuliano Castellino il provvedimento di sorveglianza speciale: le motivazioni risalgono all’ottobre scorso quando il leader di Forza Nuova durante le proteste e gli scontri a Roma a piazzale Ostiense e a piazza del Popolo aveva violato le disposizioni in vigore per l’emergenza Covid

Ieri pomeriggio è stato applicato a Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova il provvedimento di sorveglianza speciale. La misura è stata emessa dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Roma su proposta del Questore Carmine Esposito ed applicata dagli agenti della Divisione Anticrimine, diretta da Angela Altamura che, nel pomeriggio di ieri, hanno notificato il provvedimento a Castellino.

Giuliano Castellino sotto sorveglianza speciale per le proteste anti COVID in piazza a Roma

Le motivazioni del provvedimento di sorveglianza speciale a Giuliano Castellino risalgono all’ottobre scorso quando il leader di Forza Nuova durante le proteste e gli scontri a Roma a piazzale Ostiense e a piazza del Popolo aveva violato le disposizioni in vigore per l’emergenza Covid e tenuto condotte di “pubblica istigazione alla contravvenzione delle stesse”.

La guerriglia di Forza Nuova a Roma

Bombe carta, sirene, petardi e la carica con gli idranti della Polizia. In piazza del Popolo, a Roma, la guerriglia temuta è arrivata. La carica ha sorpreso il gruppo di manifestanti ai quali si sono confusi militanti di Forza Nuova incappucciati che discutevano se andare in piazzale Flaminio e restare in piazza del Popolo a Roma.