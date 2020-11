Giuliano Castellino e Roberto Fiore di Forza Nuova identificati perché senza mascherina

Roberto Fiore e Giuliano Castellino di Forza Nuova si sarebbero prima rifiutati di indossare la mascherina e poi dopo essere stati richiamati da una vigilessa, i leader di Forza Nuova l’avrebbero presa a parolacce. L’episodio èaccaduto sabato sera in piazza di Ponte Milvio, a Roma. Durante un controllo anti assembramento gli agenti della polizia locale di Roma Capitale avrebbero notato un gruppo di sei persone senza mascherina. Così sono avvicinati per invitare al rispetto delle regole. Secondo quanto si apprende, Castellino e Fiore si sarebbero giustificati presentando documentazione medica che li esonererebbe dall’indossare la maschera. Su tale aspetto sono in corso verifiche. I due, pero’, sono stati identificati mentre le altre persone si sarebbero allontanate.