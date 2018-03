«Hanno vinto i 5 Stelle, voglio il reddito di cittadinanza»

La Gazzetta del Mezzogiorno pubblica oggi un articolo che racconta che a Giovinazzo in Puglia alcuni Caf si sono sentiti rivolgere lunedì mattina la richiesta di compilare presunti moduli per il reddito di cittadinanza, perché “i 5 Stelle hanno vinto le elezioni”. L’articolo è di Mino Ciocia:

La storia sembra incredibile anche se ricalca le ricerche su Google di qualche giorno fa subito dopo la chiusura delle urne.

«Ognuno coglie quello che più gli interessa afferma Valeria Andriano, referente locale della Uil – Poi le amare sorprese. Non è semplice per noi far capire a queste persone che si tratta di promesse elettorali.Che non esistono moduli e che persino sul reddito di cittadinanza non c’è nessuna legge approvata». L’onere di dover spiegare ricade a questo punto tutto sugli operatori.

D’altro canto, anche su Facebook c’è chi trolla come se non ci fosse un domani:

In un altro articolo, a firma di Gianluigi De Vito, si racconta l’aria che tira nei Centri di assistenza fiscale (Caf):

L’effetto voto aggiunge tensione a un clima esasperato dalle misure taglia-fondi di Renzi. E la sintesi dell’aria pesante è riassunta nelle parole di Giuseppe Nanula, responsabile fiscale della Cisl di Bari e Bat: «Le promesse e gli annunci non aiutano. Anzi creano più confusione. Se ora entrano da noi una cinquantina di persone a chiedere Rei e Red e di queste solo un terzo ha i requisiti, immaginiamo cosa succederà nei prossimi giorni se si continuerà a parlare così tanto di Reddito di cittadinanza. Il problema è un altro. Il partito che ha vinto le elezioni è quello che vuole abolire i sindacati e gestire tutto con i Centro per l’impiego.

Bene se sarà coerente allora vorrà dire che tutto verrà fatto dai Comuni. Mi chiedo come sarà possibile visto che i Comuni si rivolgono a noi per fare ciò che non sanno e possono fare, caricandoci di compiti per i quali noi non solo non abbiamo margini di guadagno ma che ci fanno registrare perdite. Un dipendente del Caf costa in media 20 euro all’ora. Per i Red e i Rei ci viene riconosciuta la somma di 5 euro per ogni singola pratica. E per ogni 730, che in media richiede almeno mezzora di tempo, ci viene riconosciuta una somma di 9 euro. Come vede, la realtà è diversa da quella che lascia immaginare la politica delle promesse».