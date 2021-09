L’assurda reazione di un allenatore che colpisce con un pugno l’arbitro | VIDEO

Il buon esempio. Quello che gli allenatori dovrebbero dare ai loro giocatori (piccoli o grandi che siano) per ricordare come lo sport sia un qualcosa che dovrebbe portare gioia mista al sano senso etico della competizione. Tutto questo è, ormai, andato perduto e le immagini che arrivano dal Piemonte ne sono un’amara conferma. Giovanni Alosi, allenatore del Carpignano – squadra che milita in Prima Divisione – reagisce a una decisione del direttore di gara sferrandogli un colpo in pieno volto. E, oltre a quel vile gesto, anche i calciatori hanno avuto il coraggio di protestare per la decisione di interrompere la partita.

Giovanni Alosi, l’allenatore del Carpignano che dà un pugno all’arbitro

Le immagini mostrano una violenza senza senso. Giovanni Alosi, allenatore della squadra ospite, discute con il direttore di gara – Andrea Felis della sezione di Torino – dopo una decisione “di campo”. L’arbitro si volta per allontanarsi e viene raggiunto da un pugno in pieno volto. Per non alimentare ancora le tensioni – nonostante il dolore e la frustrazione per il colpo subìto – l’arbitro fa l’unica cosa possibile (e nelle sue facoltà, come previsto dal regolamento): fischia tre volte e manda entrambe le squadre negli spogliatoi.

L’aggressione è stata brutale e priva di senso. Un episodio che, però, si va a sommare a molti altri accaduti anche nel corso degli scorsi anni. Tristi precedenti resi ancora più paradossali dall’atteggiamento di alcuni giocatori del Carpignano che sono andati a protestare contro la decisione del direttore di gara.

Le “scuse” del tecnico

Come riporta un sito d’informazione sportiva di Novara, l’allenatore del Carpignano ha immediatamente presentato le sue dimissioni alla società, in attesa della decisione della Federazione che potrebbe squalificarlo per moltissimi mesi: