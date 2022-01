Ospite di Domenica In, la corrispondente Rai Giovanna Botteri ha raccontato la sua positività al Covid, preso in forma non lieve

Ha raccontato dalla Cina l’esplosione della pandemia a partire dall’epicentro di Wuhan, riuscendo a non infettarsi, fino a qualche giorno fa: Giovanna Botteri, corrispondente della Rai, ha raccontato a Domenica In la sua esperienza da positiva al Covid, contratto in Francia: “Sono stata male, soffro di alcune patologie, sono una bronchitica cronica e i vaccini mi hanno salvata dall’ospedalizzazione. Purtroppo c’è poco da fare, in una situazione come quella della Francia, che fino a pochi giorni fa faceva registrare 500mila nuovi casi al giorno, con Omicron così contagiosa è inevitabile pensare di prenderlo. Il virus circolava moltissimo e c’è una certa quota di popolazione non vaccinata, che ha intasato gli ospedali. C’erano neonati che finivano subito in terapia intensiva, perché contagiati dalle loro mamme positive e non vaccinate”.

#vaccino #covid #domenicain“L’ho preso,e l’ho preso forte”! La trisierata Botteri esulta:ha preso il Covid,lo ha preso in forma forte quindi secondo lei le tre dosi di siero sono state efficaci… E la forma lieve?? Eh,ma non è morta!

Te la raccontano così,e ci credono pure… 🤦‍♂️ pic.twitter.com/UtouzBzYT4 — Scrigno Magico (@SCRIGNOMAGICO) January 24, 2022

Botteri ha fatto la seconda dose lo scorso ottobre, avrebbe dovuto fare il booster alla fine di gennaio, ma la positività al tampone al quale si è sottoposta dopo alcuni contatti con colleghi e intervistati positivi gliel’ha di fatto impedito: “Non ho avuto il Covid in forma lieve, ma credo di essere stata salvata dal vaccino. Non ho fatto il vaccino in Cina, ma qui, con la seconda dose fatta a ottobre. Avrei dovuto fare la terza a fine gennaio, ma poi ho avuto contatti con positivi, colleghi e persone che ho intervistato, e dopo il tampone ho scoperto di essere positiva. Soffro di alcune patologie polmonari, ho avuto febbre molto alta e tosse forte, se non fossi stata vaccinata sarebbe andata molto peggio”.