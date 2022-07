L’aggressione ai giornalisti che documentavano gli incendi a Roma | VIDEO

Sabato scorso è stata l’ennesima giornata difficile per la capitale. Come accaduto già nel corso delle settimane precedenti, altri roghi sono scoppiati in diverse zone della città, arrivando anche a lambire abitazioni e stabili. L’ultimo, quello più violento, è divampato nella zona Est, lungo viale Palmiro Togliatti. E durante le riprese per documentare la vastità di quell’incendio, alcuni giornalisti accorsi sul posto sono stati insultati e aggrediti.

«Andate via o vi ammazzo». Solidarietà ai giornalisti al lavoro per documentare l’enorme incendio nella periferia Est della Capitale, aggrediti e minacciati dalle persone radunate nei pressi degli autodemolitori interessati dalle fiamme. pic.twitter.com/mOZZqiBYoP — Alekos Prete (@AlekosPrete) July 10, 2022

I giornalisti aggrediti durante le riprese dell’incendio a Roma

Il video mostra esattamente quei momenti. La telecamera è piazzata in quella strada (chiusa al traffico automobilistico per via delle fiamme), quando un gruppetto di persone – per motivi da accertare -, corre in direzione della troupe al grido:

“Sfasciamoje tutto, sfasciamoje tutto allora”.

E da lì inizia quello che, a tutti gli effetti, ha le sembianze di un raid. Il gruppo di cittadini inferociti si divide per colpire tutti gli “obiettivi” giornalistici presenti sul posto. E neanche la presenza delle forze dell’ordine riesce a placare quella rabbia e quella violenza. Perché se all’inizio erano volati solamente insulti, poi si è passati anche alle mani. In particolare, uno dei più facinorosi grida:

“Pezzo de mer*a. Che caz*o fate i servizi. Che fate i servizi. Scrivete quello che volete”.

La situazione sembra placarsi, con l’uomo che viene fatto allontanare. Ma al suo posto ecco arrivare un altra persona, che con toni minacciosi si avvicina a uno degli operatori:

“Te do ‘na stecca in faccia e t’ammazzo. Levate. Vattene”.

Il tutto è accaduto lungo viale Palmiro Togliatti, in zona Centocelle (a Roma Est), dove i giornalisti aggrediti stavano effettuando le riprese nei pressi di uno dei centri di autodemolizione lambiti dall’incendio.