Giorgio Pinchiorri: il re dei sommelier indagato per stalking

Giorgio Pinchiorri, titolare – con la moglie chef Annie Féolde – dell’Enoteca Pinchiorri di Firenze, nel settecentesco palazzo Jacometti-Ciofi in via Ghibellina, è indagato per stalking. A denunciarlo una sua ex dipendente: una cameriera, aspirante sommelier che oggi ha 33anni. Racconta Il Messaggero:

Pinchiorri, 75 anni, nella notte tra giovedì e venerdì h aaddirittura rischiato l’arresto per cercare di parlare con la donna. Lei era appena uscita da lristorante in cui lavora, vicino a Ponte Vecchio. Era insieme al fidanzato, che ogni giorno la accompagna e la va a prendere al lavoro. I due si sono ritrovati di fronte il celebre chef e sommelier e hanno chiamato i carabinieri. «Facciamo pace?», avrebbe detto lui. Poi, gli animi si sarebbero riscaldati. Circostanza che potrebbe costare a Pinchiorri una nuova denuncia. Il titolare dell’Enoteca Pinchiorri è già accusato di stalking, dopo una denuncia del 2018. Giorni fa il pm Giovanni Solinas ha chiuso le indagini sul suo conto, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio. La donna, assistita dall’avvocato Federico Scavetta, ha presentato diverse denunce dove ha ripercorso la vicenda. Ha raccontato di essersi dovuta licenziare dal ristorante nel 2016 proprio a causa del comportamento del titolare: continue telefonate, messaggi, regali, sorprese – non gradite – sotto casa.

Dopo avere declinato i vari inviti e le avances, la donna ha raccontato di avere maturato uno stato di ansia che l’ha portata prima ad abbandonare il lavoro e poi a temere per la propria incolumità. Nonostante il licenziamento, infatti, le telefonate sarebbero continuate, anche da numeri sconosciuti e sempre differenti. La stessa cosa vale per i regali e per i pedinamenti. L’ultimo approccio risale appunto a poche notti fa. La donna aveva appena finito di lavorare e stava andando a casa insieme al fidanzato. Il settantacinquenne la stava aspettando sul marciapiede di fronte al ristorante.

