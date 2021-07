Giorgia Meloni risponde a Macron attraverso una citazione di George Orwell, iter piuttosto cervellotico ma vero. Fidatevi. In queste ore il tema dell’obbligo vaccinale è tornato di moda, a far scattare la querelle sono state le parole del Presidente francese Emmanuel Macron che vuole imporre in tutto il paese il green pass per l’ingresso a ristoranti e mezzi di trasporto. Sul tema è piombata come un falco Giorgia Meloni, i cui consensi sono in ascesa da mesi ormai. Lei, più di Salvini, offre casa a populisti e nazionalisti.

L’idea di utilizzare il green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante, è l’ultimo passo verso la realizzazione di una società orwelliana. Una follia anticostituzionale che Fratelli d’Italia respinge con forza. Per noi la libertà individuale è sacra e inviolabile — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) July 13, 2021

Alla Meloni va reso il merito di aver accompagnato la sua considerazione, inevitabilmente ammiccante verso i no-vax, ad una citazione di grande cultura. Il riferimento è al celebre romanzo dell’autore inglese, 1984. Il nesso tra le due cose rimane comunque un mistero. Unica teoria in grado di creare un ponte tra le parole di Giorgia Meloni e i vaccini sarebbe quella secondo la quale dopo i vaccini ognuno di noi diventa tracciabile. E nessuno ci crede….speriamo.

Giorgia Meloni cita Orwell (a caso) contro l’obbligo vaccinale: il social la respinge

La grande popolarità della leader di Fratelli d’Italia, per fortuna, si è infranta sul buon senso dei cittadini del web. Comunque una notizia. Infatti dopo il suo tweet complottista, in tanti sono stati gli utenti che si sono opposti.

La mia situazione di malata oncologica vorrebbe la libertà di non avere il terrore di essere contagiata da un non vaccinato. — Mariagiovanna 46 (@Giovannada46) July 13, 2021

Tra i follower della Meloni, più di qualcuno ha provato a spiegare quanto importante sia procedere con le vaccinazioni di massa nell’interesse di tutti. Tra i contestatori, anche suoi supporters che richiamano la leader e i suoi sostenitori alla responsabilità.

stavolta non riesco ad essere d’accordo. c’è una pandemia in corso con raggelanti novax e campagne di disinformazione che hanno portato molti a non vaccinarsi…liberi di non farlo…ma per colpa loro si chiuderà tutto di nuovo…quale è il modo per tenere aperto? — LGiovangiacomo (@GiovangiacomoL) July 13, 2021

Tra i tweet di risposta più interessanti, anche quello di chi ricorda alla Meloni l’incoerenza della sua linea sulle libertà personali. Spesso tradita al momento del voto.