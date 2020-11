Gioele Mondello: niente sangue sui vestiti

Il Corriere riporta i risultati degli esami approfonditi sui corpi di Viviana Parisi e Gioele Mondello, la mamma e il bambino scomparsi da Caronia ad agosto e ritrovati morti giorni dopo. La possibilità che siano stati aggrediti dagli animali sembra da escludere:

L’autopsia e lo studio della cinetica raccontano di una compatibilità con la caduta dall’alto. «La donna non presenta segni di morsi di animali di alcun tipo né lesioni attribuibili a colpi inferti da terzi». In mano teneva stretto un arbusto, forse artigliato durante l’agonia. «Nelle foto però si vede qualche ramoscello sopra il corpo, che sembra smentire una precipitazione», fa notare l’avvocato Pietro Venuti, che assiste il marito di Viviana, DanieleMondello. Per gli inquirenti non ci sono dubbi: il corpo è stato rinvenuto sopra gli arbusti, qualche ramoscello sarà stato spostato involontariamente da chi è intervenuto. Comunque sia, caduta volontaria o accidentale da quel traliccio? «In questo momento sembra prevalere l’ipotesi del suicidio», aggiunge il medico legale Elvira Ventura che ha eseguito l’autopsia con la collega Daniela Sapienza. Mancano ancora i risultati di alcune analisi, in particolare quella tossicologica che dirà se e quanti farmaci aveva assunto Viviana. Più difficile trarre conclusioni sul piccolo Gioele, del quale sono stati trovati solo dei resti scheletrici. Dalla Tac eseguita non sono emersi traumi importanti. «Possiamo solo procedere per esclusione e cercare di arrivare a un’ipotesi prevalente sulle altre, magari con l’aiuto di chi deve studiare la dinamica dell’incidente nella galleria che ci può dire cos’è successo in quell’abitacolo, se per esempio il bambino ha battuto la testa», precisa Ventura. Dopo l’incidente i testimoni oculari hanno visto la madre entrare misteriosamente nel bosco con il piccolo in braccio, sveglio. «I vestiti di Giole sono puliti e in macchina nessuna traccia di sangue. Difficile pensare che fosse moribondo», precisa il procuratore.