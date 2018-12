Prima in aula e poi in transatlantico per una foto in stile squadra di calcio. Il gruppo di Forza Italia ha indossato dei gilet azzurri con la scritta ‘Basta tasse’ nel corso dell’esame della manovra. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha dovuto sospendere l’aula per 5 minuti.

“Basta tasse”: i gilet azzurri di Forza Italia

I parlamentari azzurri , appena ha iniziato a parlare la rappresentante del M5S Teresa Manzo, hanno indossato un gilet azzurro con la scritta ‘Basta tasse’. “I gilet azzurri indossati dai nostri parlamentari sono il simbolo di un’Italia che non vuole distruggere, ma ricominciare a costruire: un’Italia che dice basta tasse, giù le mani dalle pensioni, giù le mani dal volontariato, giù le mani dall’Italia che lavora e che produce!”, scrive subito dopo Silvio Berlusconi in una nota. “Gli stessi gilet azzurri a gennaio saranno nelle piazze di tutte le città italiane per continuare la mobilitazione contro il governo giallo-verde a fianco dell’altra Italia seria e lavoratrice che ancora una volta viene ingiustamente penalizzata”.

“E’ singolare che i colleghi di ‘Crozza Italia’ abbiano fatto questa buffonata mentre si annunciava la nascita della figlia del nostro capogruppo. Sono nella loro dimensione di teatro, stanno bene così…”, dice Michele Romanello del M5S all’Adn Kronos commen