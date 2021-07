Gianni Morandi e la strana teoria sul vestito rosa per sponsorizzare il ddl Zan

Italia 2021, succede anche questo. Gianni Morandi indossa un completo rosa e arrivano commentatori che riescono a vedere nella scelta dell’outfit una pubblicità occulta al DDL Zan

Gianni Morandi e l’assurda teoria del vestito rosa per sponsorizzare il ddl Zan

Tutto è iniziato quando Morandi ha pubblicato una foto con il suo abito ricordando che è quello che ha indossato nel videoclip del brano L’Allegria. “13 luglio. Con questo abito ho girato il video de “L’allegria”, come mi sta?”, ha scritto sul suo post sulla sua pagina Facebook chiedendo un parere sul vestito griffato Nick Cerioni. Tra i mille commenti di chi ha scritto qualche riga per complimentarsi spicca, in negativo, quello di una certa Anna, che non è ovviamente la compagna di Gianni, la celeberrima Anna delle foto, ma una persona che ha voluto vedere un messaggio subliminale nel colore scelto per l’abito: “L’ ho notato ieri ,Gianni In silenzio ,con pacatezza stai dando una mano all’ approvazione del ddl.zan? Per ribadire che contano le persone e non le differenze di genere ?❤️”

La risposta del cantante come spesso accade è tanto breve quanto ficcante ed efficace: “magari bastasse un vestito, mi vestirei di rosa tutti i giorni. Un bacio”. Forse alla fine però Anna voleva, magari troppo sinteticamente, solo esprimere apprezzamento per l’eventuale sponsorizzazione e non criticarla. In ogni caso Morandi ha fatto capire come la pensa anche a chi in altri commenti ha invece calcato più la mano scrivendo: “Una vera forzatura. Sta bene solo quando canti la fantastica canzone allegria. Dopo l’esibizione riponilo nell’armadio”. Il cantante ha anche pubblicato un video in cui lui e Valentino Rossi accennano il ritornello del brano dando vita a una gag davvero simpatica: