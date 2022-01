Gianni Morandi rischiava la squalifica per aver pubblicato parte del brano con cui si sarebbe esibito al Festival. Ma Amadeus, direttore artistico di Sanremo, ha deciso di farlo rimanere in gara. Cosa c’entra il tutore.

Perché Gianni Morandi resta in gara al Festival di Sanremo

Ieri è nato il caso di Gianni Morandi a rischio esclusione dalla prossima edizione del Festival di Sanremo. Il suo brano ‘Apri tutte le porte’, infatti, era stato in parte pubblicato ieri sui social. Sulla pagina Facebook del cantante è apparso un video, poi rimosso, nel quale compariva lo stesso Morandi che, insieme al produttore dj Mousse T, parlava della canzone scritta da Jovanotti che si sentiva in sottofondo. Una violazione, questa, del regolamento del Festival.

Il caso era al vaglio del direttore artistico Amadeus il quale, l’anno passato, ha dovuto fare i conti con una situazione simile, ovvero la pubblicazione su Instagram per errore da parte di Fedez di alcuni secondi del brano con il quale si sarebbe dovuto esibire sul palco dell’Ariston. In quest’ultimo caso Amadeus decise poi di non applicare il regolamento spiegando che la durata del video non svelava il brano che manteneva il tratto di novità richiesto dal regolamento.

Amadeus ha quindi deciso di non squalificare Morandi perché la pubblicazione del brano, anche se non integrale, è avvenuta non volontariamente. Infatti il cantante, in seguito alle varie ustioni per l’incidente di cui è rimasto vittima mesi fa, è ancora costretto a portare un tutore alla mano che non gli rende facile muoversi. Così un comunicato Rai ha spiegato la decisione: “In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara a Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa. L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il back stage che stava vedendo privatamente”.