Lutto nel mondo del calcio. Si è spento all’età di 82 anni Gianni Di Marzio, ex allenatore di Catanzaro e Napoli. A dare la triste notizia il figlio Gianluca, giornalista esperto di calciomercato. “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego, sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”. Di Marzio nel 1977 guidò il Napoli di Corrado Ferlaino fino alla finale di Coppa Italia e scoprì durante un viaggio in Argentina un giovanissimo Diego Armando Maradona, che segnalò al presidente.

Gianni Di Marzio, il saluto del figlio Gianluca: “Ora potrai allenare il tuo amato Diego”

Il figlio Gianluca su Twitter ha dato la notizia su Twitter:

E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego ❤️ sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai 🙏🏼😍 @misterdimarzio — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 22, 2022

Gianluca Di Marzio, dopo aver terminato la carriera come allenatore, era diventato manager di alcune società, tra cui il Venezia di Zamparini che conquistò la promozione in serie A. Ma la sua capacità di osservatore non si era esautita con Maradona: aveva anche notato il giovanissimo Cristiano Ronaldo in Portogallo.