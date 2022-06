Preso pesantemente di mira durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, Gianluca Grignani torna sulle critiche gratuite che gli furono rivolte quando nel corso dell’esibizione con Irama era corso tra il pubblico del Teatro Ariston in una sorta di improvvisata sull’onda dell’entusiasmo della canzone. “Mi attaccarono perché ero gonfio, dicono. Ma avevo preso del cortisone per la voce. Dovremmo vedere le persone reali, non Internet. Dove ci sono quelli nascosti dietro la curva e come affronti la salita godono a spingerti giù”, racconta oggi in un’intervista al Fatto Quotidiano. In quell’occasione, per gettare discredito su di lui si vociferò anche di un litigio con il suo compagno di esibizione. Il motivo? Una presunta discussione (che avrebbe portato all’impossibilità di effettuare diverse prove prima serata delle cover) sulla scelta del brano per l’esibizione in coppia.

Gianluca Grignani sulle critiche ricevute a Sanremo: “Internet è pieno di persone pronte a spingerti giù”

“Cazzate. Ci sentiamo spesso. Irama ha un’orchestra nella voce. E Blanco è più avanti di tutti. E Rkomi è rock anche se non fa dischi. E tutti loro mi chiamano ‘leggenda’, anche se sono vivo. Non sono così egocentrico. Però meglio essere definito leggenda che pistola”. Nel colloquio con il giornalista Grignani ha anche menzionato la fine del rapporto con sua moglie (“Non ho avuto mai modo per lavorare sulla mia solitudine, però non mi dispiace”), e di una vicenda con un pedofilo quando era piccolo: “Provò a violentarmi, per fortuna non ci riuscì. Se ne ho parlato è per far capire il danno che si genera nella psiche di un minorenne. A mio padre imputai la scelta di non aver denunciato quello schifoso, ma non è questa la fonte del mio risentimento verso di lui, semmai la sua assenza. In ogni caso, ho perdonato i miei”. Intanto la sua carriera musicale va avanti: ieri al Teatro President di Piacenza c’è stata la data zero del suo Living Rock and Roll Tour 2022.

(immagine di copertina: Italy Photo Press)