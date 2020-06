Gianluca Festa: il sindaco di Avellino a capo dell’assembramento anti-De Luca

Una strada affollatissima dai giovani per il classico sabato sera in giro tra i locali del centro e il sindaco che, come promesso, decide di stare in mezzo a loro per far rispettare le misure di contenimento. Nel maxi assembramento di ieri sera in via De Conciliis ad Avellino c’era anche il sindaco Gianluca Festa, che in polemica con le decisioni della scorsa settimana della Regione Campania, alcuni giorni fa ha emesso un’ordinanza per prolungare l’orario di apertura dei locali, senza distinzione fino all’una del mattino. E ieri sera i giovani hanno reagito al provvedimento acclamando il primo cittadino, intonando cori da stadio contro il presidente della Regione Vincenzo De Luca e scattando selfie con Festa. I vari momenti della serata sono stati immortalati anche con video che ora stanno facendo il giro dei social. Il sindaco – che aveva emanato un’ordinanza sulla movida più estensiva rispetto a quella del governatore della Campania, De Luca – dapprima avrebbe cercato di far rispettare il distanziamento, poi si sarebbe unito anche ai cori intonati dai giovani contro Salerno. In un post, Festa rivendica il suo operato: “C’è chi i giovani li demonizza senza ottenere risultati. Con loro sono a mio agio. Per questo ho deciso ieri sera di fare un sopralluogo per assicurarmi che la ripresa della movida avvenisse nel pieno rispetto delle regole. In un clima allegro e tranquillo, ho stimolato i giovani alla responsabilità e a continuare ad osservare le regole. Mi sono trattenuto con loro con fare scherzoso e goliardico”.

Le immagini della movida con la partecipazione del sindaco, Gianluca Festa, sono ora al vaglio della Digos della questura di Avellino. Sono stati acquisiti i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti in via De Conciliis e quelli in rete sui social. Lo scopo principale è verificare se vi siano stati nella serata di ieri assembramenti e altri comportamenti contrari alle norme anti contagio. Saranno identificati i presenti per accertare eventuali responsabilità. Anche la posizione del sindaco Festa sara’ verificata dagli investigatori che presenteranno un’informativa alla Procura di Avellino per i risvolti penali e al prefetto Paola Spena per eventuali provvedimenti amministrativi, che riguarderebbe anche lo stesso primo cittadino.