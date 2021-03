Dopo altri paesi europei anche la Germania ha sospeso temporaneamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca

La Germania sospende l’utilizzo di Astrazeneca

La notizia è stata annunciata dal ministero federale della Salute, il cui portavoce ha spiegato che, dopo nuove segnalgazioni di casi di trombosi, la decisione è stata presa su consiglio dell’Istituto Paul Ehrlich, l’ente regolatore tedesco dei vaccini, che ha predisposto ulteriori indagini. La sospensione è stata presa in “via precauzionale”. La scorsa settimana avevano sospeso l’uso del vaccino contro il covid AstraZeneva Danimarca, Norvegia e Islanda. Poche ore fa, la stessa decisione è stata presa dall’Olanda. In una dichiarazione, il ministero ha affermato che l’EMA deciderà “se e come le nuove informazioni influenzeranno l’autorizzazione del vaccino”. Riguardo ai casi di trombosi il presidente dell’Agenzia del farmaco Giorgio Palù spiega che “c’è stata molta emotività. I vaccini sono sicuri, basta guardare i numeri. Quello di AstraZeneca è stato inoculato a 11 milioni di persone nel Regno Unito. Ci sono stati 269 casi di tromboembolia successivamente alla somministrazione, dei quali 45 fatali. Sono stati però solo correlati temporalmente al vaccino, non si è trovato alcun nesso causale. Siamo al di sotto della media dell’incidenza di questa patologia nei non vaccinati. Tra l’altro parliamo di eventi che hanno colpito persone con in media 70 anni. A quell’età, se si fa un’ecografia ai vasi, un qualche piccolo trombo da qualche parte lo si trova frequentemente”

Intanto in Italia la procura di Biella ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo contro ignoti e disposto il sequestro preventivo d’urgenza sul tutto il territorio nazionale del lotto Abv5811 del vaccino Astrazeneca cui apparteneva la fiala di vaccino somministrata a Sandro Tognatti, il docente biellese deceduto il giorno dopo essersi sottoposto a vaccino. ”Il provvedimento cautelare – spiega la procura, come riporta Adnkronos – è stato attuato in quanto, sebbene allo stato non vi sia alcuna evidenza scientifica che permetta stabilire con certezza la sussistenza di fattori causali o concausali tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e il decesso di Sandro Tognatti, tuttavia, la concomitanza temporale tra il decesso e la somministrazione del vaccino, unitamente all’assenza di patologie pregresse o concomitanti ‘gravi’ non può escludere, allo stato, la sussistenza di nesso eziologico tra i due fenomeni e la conseguente ravvisabilità del delitto ipotizzato.”