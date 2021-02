Genova, la destra equipara fascismo e comunismo. È bufera

Ci risiamo. Fascismo e comunismo messi sullo stesso piano. Antifascismo e anticomunismo alla pari come valori fondativi della nostra democrazia, come se la Storia di questo Paese si potesse cambiare a piacimento con un tratto di penna. O, almeno, è questo che il centrodestra ha provato a fare nel Consiglio comunale di Genova, città Medaglia d’oro della Resistenza, attraverso un ordine del giorno a firma del capogruppo di Forza Italia, Mario Mascia – e approvato con i voti della maggioranza e quelli di Italia Viva – che propone di istituire un’anagrafe antifascista… ma anche anticomunista. Una provocazione grave in una città e in un Paese in cui il partito comunista – pur tra inevitabili contraddizioni storiche – ha incarnato, più di ogni altro, il concetto di Resistenza e ha contribuito a costruire l’Italia repubblicana e democratica, così come noi la conosciamo. Eppure, invece di votare contro, il Partito Democratico – così come la lista Crivello collegata all’ex candidato sindaco – ha scelto l’astensione, probabilmente tratti in inganno dal riferimento all’anagrafe antifascista istituito dal comune di Stazzema indicato nelle premesse dell’Odg. Un errore di valutazione che ha scatenato un polverone nel partito anche a livello nazionale, costringendo persino un maggiorente come Gianni Cuperlo a intervenire:

“Non so se lo faranno i consiglieri comunali di lì o il Pd della città di Genova. Lo faccio io per loro: dobbiamo solo chiedere scusa. E sperare che chi sa, chi legge, chi ha una coscienza politica e non solo, quelle scuse le accetti. A volte, sapete, tutto diventa faticoso. Molto” ha commentato amaro su Facebook.