Per andare dai genitori soli a Natale non si possono portare i familiari

Il DPCM di Natale in vigore dal 4 dicembre ha lasciato molti dubbi. Se è chiaro che gli spostamenti tra regioni dal 21 sono ammessi sono con pochissime regole rimangono aperte le domande di chi si chiede ad esempio se deve spostarsi da solo o può portare con sé la famiglia per accudire un genitore solo. Il Corriere chiarisce:

Si può andare fuori regione per trascorrere le feste con un genitore solo?

Secondo la regola, nei giorni di divieto si può andare fuori regione soltanto da persone non autosufficienti, quindi non per motivi di compagnia. Chi va da queste persone deve farlo da solo, non è consentito spostarsi con altri familiari.

Nei giorni in cui è vietato uscire dal comune si può andare da un genitore solo?

Sì, ma anche in questo caso non è consentito spostarsi con altri familiari.

Si può uscire dalla regione o dal comune per assistere un amico non autosufficiente?

Sì, la regola può essere applicata anche alle persone che non sono parenti.

Come devono comportarsi le coppie lontane?

Il ricongiungimento per le coppie è previsto soltanto per stare nell’abitazione dove abitualmente si vive. Dunque chi lavora o studia fuori può raggiungere il partner nell’abitazione principale. È stato specificato che il ricongiungimentoèconsentito soltanto se si tratta di coppie conviventi, anche se solo di fatto.