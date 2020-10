Il ragazzo che ha ucciso a calci un gatto a Casoria ringrazia per i follower presi

F.G., un ragazzino di 13 anni nella zona della Cittadella a Casoria ha preso a calci un gatto, che è morto, per pubblicare un video su TikTok. E ora ringrazia per la popolarità acquisita

F.G., un ragazzino di 13 anni nella zona della Cittadella a Casoria ha preso a calci un gatto: il motivo? Pubblicare un video su Tik Tok. . Una scena violenta, filmata da un altro giovane e che poi è stata pubblicata sulla piattaforma web. Il povero gattino è morto, tra l’indifferenza generale, a causa del trauma subito ad opera del suo assassino. Secondo le ricostruzioni il video sarebbe stato girato qualche settimana fa ma è stato pubblicato solo nelle ultime ore su Tik Tok. Il responsabile è gia’ stato individuato e denunciato e adesso rischia una condanna per uccisione di animale. “Si tratta di un ragazzino – dicono il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, Salvatore Iavarone, consigliere comunale a Casoria di Europa Verde e Francesca Imbaldi, esponente di Europa Verde nel comune campano – che, da quanto ci hanno riferito, gia’ in passato era stato allontanato da scuola perche’, con una gang di ragazzini, avrebbe intimidito altri coetanei. Un fatto gravissimo. Un minorenne – continuano – che si fa filmare mentre ammazza un animale è terribile, un fatto violento che fa mal sperare per il futuro. Oggi è toccato ad un gatto, domani potrebbe toccare ad una persona. Ora ci aspettiamo pene durissime – concludono -, questo ragazzino deve assolutamente pagare per quello che ha fatto”. Il video lo potete trovare qui.

La cosa più agghiacciante, segnalata sempre da Borrelli, è che anche dopo essere diventato famoso in modo così negativo il ragazzino non si sia reso conto della gravità della situazione. Lui, e gli altri autori della bravata, secondo quanto denuncia il consigliere, stanno inviando insulti e minacce: oltre a ringraziare per i follower acquisiti dopo essere diventati popolari.