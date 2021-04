Galli risponde alle frecciatine di Bassetti: “Io non sono né il nano né la ballerina di nessuno” | VIDEO

Il titolo con il virgolettato dell’infettivologo del Sacco di Milano Massimo Galli lo abbiamo letto tutti: “Draghi non ne ha azzeccata una”. Si sa: lui non è moto contento delle riaperture del 26 aprile, perché “il virus farà molte vittime”. E quindi ha criticato duramente le misure del governo Draghi. Questa mattina l’infettivolgo era ospite a L’aria che tira, la striscia quotidiana di La7. Lì la conduttrice Myrta Merlino ha lanciato una clip in cui c’erano le critiche di Matteo Bassetti a Massimo Galli. Questi non è stato molto contento di guardare il video, in cui il ricercatore aveva detto: “è evidente che io guardo i numeri e quelli numero li discuto con la mia regione con la quale e per la quale lavoro. Altri forse lavorano più per sé e meno per le loro regioni e gli ospedali”. Altri chi? Galli.

La risposta di Massimo Galli a Matteo Bassetti

Poi Myrta Merlino ha lasciato rispondere l’infettivologo dell’ospedale Sacco, che ha fatto notare di come lui non abbia bisogno di rendere conto a nessun, né tantomeno favori, dato che ormai “la mia carriera l’ho fatta. E l’ho fatta come avrei voluto”: