Il momento in cui Galli ride in faccia a un Cacciari arrabbiatissimo | VIDEO

E’ ancora scontro Galli vs Cacciari, il filosofo si arrabbia moltissimo per lo stato d’emergenza. Il professore di Venezia aveva nelle scorse settimane mantenuto una posizione ambigua sui vaccini

E’ successo di nuovo che Massimo Cacciari ieri sera su Rete 4 a Zona Bianca, ma già ospite fisso a rotazione di tutti i salotti televisivi, esplodesse per la rabbia nel corso di un dibattito sullo stato di salute del paese. Questa volta dall’altro lato dello schermo c’era però il professor Galli che forse, ormai abituato alle intemperanze dell’ex sindaco di Venezia, non si è potuto risparmiare una grassa risata. “Il pericolo è quello dell’involuzione della nostra democrazia non di un pericolo totalitario – dice Cacciari – perchè una democrazia non può andare avanti a stati di emergenza”.

Il momento in cui Galli ride in faccia a un Cacciari arrabbiatissimo. Le posizioni dell’ex sindaco di Venezia

“Mi sono vaccinato maturando una decisione libera, personale, informata. E consiglierei chiunque a farlo”. Con queste parole fu Cacciari a sgomberare il campo dai dubbi che avevano accompagnato alcune delle sue ultime considerazioni e posizioni. Particolarmente cruda fu la risposta che rivolse a Lilly Gruber nel corso di una puntata di Otto e Mezzo. “Professore, lei è vaccinato?”, chiese Lilli Gruber il 18 giugno. “Sono fatti miei, questi sono fatti miei, questi sono fatti miei…”, la risposta di Cacciari, irritato. “No basta, basta, basta, basta… Parliamo di altro…”.

Durante il dibattito sui #vaccini in corso nella puntata di #ottoemezzo, la #Gruber chiede: «Professore, lei è vaccinato vero?».#Cacciari, visibilmente infastidito: «Questi sono fatti miei, basta, parliamo di altro». Non lo si chiami più in TV, semplice…#facciamorete pic.twitter.com/HMnQ9rvmSN — Lanf64 🇮🇹🇪🇺 #Facciamorete #FBPE – NO DM ⛔ (@Lanf040264) June 19, 2021

Dopo alcuni giorni di pausa lo scontro Galli-Cacciari si è riproposto, ed ancora una volta ad avere la meglio almeno nelle reazioni e gradimento del pubblico è stato il medico.