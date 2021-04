Galli contro Bonaccini: “Riaprire è stata una scelta tecnica? Qui di tecnico non c’è nulla”

“Non cercate di dire che possiamo riaprire in sicurezza, questo non è vero. Diciamo che siamo disponibili a vedere che ci saranno qualche centinaio o migliaio di morti in più”.

Lo scontro tra il governatore della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli va in scena in diretta su Rai Tre, nella trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, Cartabianca. Si parla dei temi caldi del giorno, quindi: riaperture e coprifuoco. Sul coprifuoco la conduttrice chiede un commento sull’odg di Giorgia Meloni che oggi è stato respinto alla Camera. Bonaccini risponde dicendo di non essersi interessato della faccenda, perché oberato di lavoro. Però poi si esprime, e sostiene una tesi che è un po’ nel mezzo, e cioè, dice: non posso dire che sia una stupidaggine, perché se vediamo che ci saranno i margini e i miglioramenti sufficienti, sarà giusto far slittare oltre l’orario. Che, comunque, è un po’ quello che la maggioranza ha sempre sostenuto. Ma poi lo scontro con Galli sulle riaperture. Perché a un certo punto il governatore cita il famoso “rischio calcolato. Diamo qualche segno di fiducia agli italiani”. E lì il professore non ci vede più, si fa paonazzo e urla:

I calcoli non sono stati fatti su base scientifica. Queste decisioni sono state decisioni di tipo politico, diciamo chiaramente che si vuole questo. Diciamo che siamo disponibili a vedere che ci saranno qualche centinaio o migliaio di morti in più.

Bonaccini si sente colpito, e chiede: “Perché è così nervoso? Lasci parlare anche gli altri”.E qui la situazione in studio peggiora, perché l’infettivologo non ci vede più, e continua a parlare: “Lei continua a confondere la politica con il Paese, e guardi che gli italiani se ne accorgono. Dovrebbe vergognarsi!”. A questo punto interviene Bianca Berlinguer, che chiede al medico: “La politica si è presa questa responsabilità senza tenere conto del comitato tecnico scientifico?”. Ecco la risposta di Galli: