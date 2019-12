La morte di Gaia e Camilla e il semaforo senza giallo

Il Messaggero oggi riprende le parole di Cesare Piraino, avvocato della famiglia di una delle due vittime dell’incidente in Corso Francia che è costato la vita a Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, e sostiene che parte della responsabilità della morte delle due ragazze sia da attribuire al semaforo che non ha il giallo:

Il legale della famiglia di una delle due vittime ne è sicuro: quando Gaia e Camilla, tenendosi per mano, hanno iniziato ad attraversare Corso Francia la notte in cui sono state investite dal Suv di Pietro Genovese, il semaforo alla loro sinistra segnava il via libera: luce verde per i pedoni. Ma – è la tesi dell’avvocato Cesare Piraino–potrebbero non aver avuto tempo sufficiente per raggiungere l’altro lato della carreggiata perché il verde ha iniziato a lampeggiare per circa 4 secondi diventando poi rosso. Un tempo congruo per permettere anche a chi ha iniziato ad attraversare la strada di raggiungere l’altra parte della corsia?

Se lo domanda il legale che assiste la famiglia di Camilla Romagnoli e che ieri ha depositato al pm Roberto Felici un atto per chiedere ulteriori verifiche. «Il semaforo – si legge nell’atto –ha una sua peculiarità obiettiva in ordine alle fasi» dell’incidente e potrebbe avere un peso «determinante sotto il profilo probatorio».Tempi alla mano il legale della famiglia Romagnoli ha cronometrato la durata dell’attraversamento concessa dal semaforo sollecitando alla Procura di far chiarezza.