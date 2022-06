“Ma allora ca**o”: la gaffe dell’inviato in Ucraina del Tg1 che non sa di essere in onda | VIDEO

Durante l’edizione delle 8 del Tg1 l’inviato in Ucraina Enrico Bona non si accorge di essere stato chiamato dalla conduttrice Perla Di Poppa e impreca in diretta

Problemi tecnici e scurrilità nell’edizione delle 8 del mattino di oggi del Tg1: la conduttrice Perla Di Poppa dà la parola all’inviato in Ucraina Enrico Bona, che però nonostante appaia in diretta con audio e video collegati non riesce a sentire lo studio. “Ma allora ca***!”, gli si sente dire, mentre guarda lo smartphone.

Resasi conto dell’inconveniente, la conduttrice prova a prendere tempo dopo aver lasciato trasparire sul suo volto tutto l’imbarazzo per quanto appena successo. “Allora andiamo avanti parlando di Ucraina facciamo il punto di questa ultima giornata di guerra con Giulia Palmieri”, prosegue a fatica dopo essersi presa una pausa per riprendere il filo del discorso. L’edizione del telegiornale ricaricata sul sito della Rai è stata accuratamente tagliata per escludere l’inconveniente.