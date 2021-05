“L’ultradestra razzista israeliana ha scatenato raid squadristici a Gerusalemme” | VIDEO

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, Gad Lerner ha parlato di cosa sta succedendo – da una settimana – tra israeliani e palestinesi e quale potrebbe esser stata la genesi di un conflitto che – per decenni – ha covato sotto le polveri il fuoco di una tensione accesa. Il giornalista, in studio insieme a Ferruccio De Bortoli, ha fornito alcune linee guida per provare a capire quali siano stati i motivi concreti di questa nuova escalation di violenza, fatta di bombardamenti e guerriglia civile che, purtroppo, sta consegnando alle cronache quotidiane bollettini da guerra.

Complimenti sinceri a @gadlernertweet per la ricostruzione fedele e l’analisi corretta ed obiettiva degli ultimi avvenimenti, #Lerner che non può certamente essere accusato di essere antisemita… 😑#CTCF #Rai3 #IsraelPalestine pic.twitter.com/vTppkx8Xui — Eugenio Cardi (@EugenioCardi) May 16, 2021

Gad Lerner analizza il comportamento di Israele contro gli arabi e la risposta di Hamas

“Non si teneva conto del fuoco che covava sotto la cenere dentro Israele dove l’ultradestra razzista, che è entrata in Parlamento alle elezioni, ha scatenato raid squadristici a Gerusalemme al grido ‘morte agli arabi’ – ha detto Gad Lerner che, insieme a Ferruccio di Bertoli, è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa -. C’è anche la questione dell’ebraicizzazione di Gerusalemme Est, la parte araba della città, dopo che Donald Trump ha spostato l’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme”.

La politica, dunque, ha avuto e sta avendo – secondo Lerner – un ruolo fondamentale. Il giornalista parla di come le ultime elezioni in Israele abbiano dato spinta ai movimenti dell’estrema destra razzista e radicalizzante che ha incentivato azioni di violenza basate sulla “fede”. E se Israele ha responsabilità, anche Hamas non è da meno per la reazione dopo l’intervento della Polizia israeliana all’interno della sacra spianate delle moschee : “Tutto ciò ha esasperato e Hamas, da Gaza, su questa esasperazione ha lanciato questo attacco missilistico senza precedenti sulla popolazione civile di Israele”.

(foto: da Che Tempo che Fa, Rai3)