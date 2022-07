Gabriele Gentile, l’influencer che racconta su Tik Tok l’aggressione omofoba subìta | VIDEO

Noto su TikTok con il nickname Avocadogabb, Gabriele Gentile, influencer 21enne seguito da circa 650mila persone ha raccontato sul social un’aggressione subìta mentre rientrava a casa dopo una festa in spiaggia con amici. “Non credo a quello che è appena successo voglio piangere”, dice il giovane davanti alla videocamera. “Mentre tornavo in albergo con il monopattino, che tra l’altro sto ancora pagando, sono in crop top, un gruppo di ragazzi ha visto che sono evidentemente gay, hanno iniziato ad insultarmi poi mi hanno lanciato tutta la birra addosso”. Il ragazzo mostra la maglietta ancora bagnata a testimoniare quanto poco tempo sia passato dall’aggressione.

Gabriele Gentile, l’influencer che racconta su Tik Tok l’aggressione omofoba subìta

“Tutto questo appena finito il mese del Pride – conclude Gentile – quindi sono contento che se ne parli. Spero che queste cose non accadano più, ora è capitato a me. Spero di tornare a casa presto”. Il 21enne ha perso il controllo del mezzo ed è finito nella corsia delle auto. “Solo “per qualche secondo la macchina è riuscita a frenare in tempo”, ha spiegato. Il gruppo si è poi diretto nuovamente verso di lui: “In quei secondi – ha spiegato – ho temuto per il peggio perché se fossero riusciti a raggiungermi non so cosa sarebbe potuto succedere”. È riuscito a risalire sul suo monopattino e scappare: “Dopo questa aggressione mi sento minuscolo, piccolo, mi sento indifeso come se non ci fosse nulla che io possa fare per difendermi e cambiare le cose”. Gentile ha riferito di aver parlato con il suo avvocato: “Procederò con la denuncia”.