Prima uccidono un gabbiano e poi scatenano una rissa in spiaggia a Capri

Sulla spiaggia di Marina Grande a Capri un gabbiano è stato ucciso a sassate per aver rubato il panino a un bambino. Il brutale gesto ha scatenato la reazione di alcuni turisti spagnoli, ed è nata una rissa

Sulla spiaggia libera di Marina Grande a Capri è scoppiata una rissa tra una famiglia napoletana e un gruppo di turisti spagnoli. Il motivo? Un gabbiano, che aveva appena rubato il panino a un bambino, è stato ucciso a sassate da un componente della famiglia, parente della “vittima” del furto. Un gesto barbaro, che ha scatenato l’ira dei giovani turisti iberici, che subito sono intervenuti in difesa del volatile, che però era già morto.

La rissa in spiaggia con un vecchio ombrellone

Gli animi si sono subito riscaldati: un componente della famiglia ha preso i resti di un ombrellone da sole che si trovava sulla spiaggia e li ha branditi come un’arma, colpendo un uomo che era estraneo alla vicenda e si era avvicinato per provare a riportare la calma: si tratta di un caprese, dipendente della funivia, ha riportato numerose ferite da taglio alle gambe dovute alle aste in metallo che sorreggono l’ombrellone che gli sono costati 25 punti di sutura.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto erano già intervenuti gli agenti di polizia di stato e della polizia locale che hanno provveduto a trasportare l’uomo al vicino ospedale Capilupi e identificare i vacanzieri che hanno compiuto il gesto. Maltrattamento sugli animali e lesioni i possibili capi di imputazione per i responsabili del gesto. Il gabbiano reale mediterraneo è, peraltro, specie protetta: una circostanza che potrebbe aggravare la situazione. Intanto la delegazione dell’isola di Capri dell’Unione Nazionale dei Consumatori, dopo quanto successo, ha scritto al prefetto di Napoli chiedendo un presidio di sicurezza sulla spiaggia libera di Marina Grande “per garantire la sicurezza dei bagnanti e monitorare anche l’applicazione della normativa anti-covid”.