“Fro**o di merda”: un dodicenne è stato insultato e colpito mentre andava al Pride di Milano

Un’aggressione omofoba proprio durante il pride. A Milano, nel pomeriggio di ieri -denuncia Fabio Pellegatta, presidente del Cig Arcigay Milano- “mentre festeggiavamo all’Arco della Pace, poco distante, al parco Sempione, un giovane ragazzo, minorenne, che si apprestava a partecipare alla manifestazione è stato vigliaccamente aggredito da un gruppo di violenti. Il ragazzo è stato soccorso dalle ambulanze presenti in piazza”. E ancora: “Esprimo la massima solidarietà alla vittima da parte del Cig Arcigay Milano e dell’intera rete di Milano Pride. Chiediamo con forza se possibile ancora maggiore che il Senato approvi la legge contro l’omotransfobia, il ddl Zan: è urgente”.

Qualche dettaglio in più sulla vicenda lo fornisce Repubblica:

Si tratta di un dodicenne di origine egiziana che stava cercando di raggiungere il Pride ed è stato aggredito. E’ accaduto attorno alle 20,30 quando, all’interno del Parco Sempione, due ventenni italiani avrebbero iniziato prima a insultarlo per il suo orientamento sessuale e poi a colpirlo. Schiaffi dietro la testa, dicono le prime ricostruzioni, e infine un ultimo gesto di disprezzo: un aggressore gli avrebbe gettato addosso lo spritz che stava bevendo. Sul caso sta indagando la Digos.

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dalle ambulanze presenti sul posto. Per fortuna (fisicamente) non ha riportato nulla di grave. Tanto che poi è stato medicato e lasciato andare. Resta però il segno di quell’aggressione omofoba che, almeno psicologicamente, è difficile da mandare giù. E che, in molti casi, può far male tanto quanto (se non di più) di quella fisica. Per questo chi ieri era in piazza ha continuato a chiedere a gran voce di approvare velocemente il Ddl Zan. Urlando, e sperando che la politica ascolti l’appello della società. Lo stesso Alessandro Zan poi ha commentato quanto accaduto: “Un ragazzo minorenne è stato aggredito mentre si recava al Milano Pride. ‘Frocio di merda’, poi i pugni e i calci da un branco in pieno centro, mentre celebravamo il Pride in tutt’Italia. La solidarietà non serve. Serve una legge”.