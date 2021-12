Combattente e convinto negazionista, si è spento lo scorso 16 dicembre all’età di 41 anni Frederic Sinistra, detto “The Undertaker”, considerato l’uomo più forte del Belgio nei pesi massimi, a causa delle complicazioni del Covid.

Morto per Covid il campione del mondo di kickboxing negazionista Frederic Sinistra

L’ex campione del mondo di kickboxing alla fine di novembre si era ammalato ed era stato ricoverato all’ospedale CHU di Liegi. Il suo allenatore, Osman Yigin, ha raccontato di averlo costretto ad andare in ospedale dopo che era risultato positivo a quello che chiamava “piccolo virus”. Dal reparto di terapia intensiva aveva pubblicato sul suo profilo Instagram due fotografie che lo ritraevano nel letto dell’ospedale.

Dopo il ricovero era tornato nella sua casa di Ciney, in Belgio, contro il parere dei medici, convinto che così sarebbe riuscito a curarsi e sconfiggere il coronavirus, malattia di cui si rifiutava perfino di pronunciare il nome. Ma l’ex campione è stato sconfitto dal virus ed è morto a causa di problemi respiratori.

A darne l’annuncio sui social network la moglie che, dal profilo del marito, ha ringraziato i fan per la vicinanza dimostrata e ha tenuto a chiarire che il marito non sia morto a causa del Covid. “Dal profondo del mio cuore grazie a tutti per il vostro sostegno e i vostri meravigliosi omaggi a mio marito. Era un uomo generoso con un grande cuore, voleva aiutare gli altri a qualunque costo. Ma era anche tormentato da vecchi demoni del passato e da tutto quello che ha passato nella sua vita, li ha combattuti giorno dopo giorno e fino all’ultimo respiro, purtroppo”, ha scritto. Sottolineando però il fatto che “mio marito non avrebbe mai accettato che la sua fine fosse strumentalizzata per diffondere la paura spingere alla vaccinazione”.