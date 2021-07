Si erano allontanati da casa e con il buio non erano più riusciti a tornare indietro. I due fratellini sono stati trovati questa notte dai vigili del fuoco a Rubiana

Il ritrovamento dei due fratellini persi nei boschi di Rubiana | VIDEO

Ritrovati stanotte dai #vigilidelfuoco due fratellini di 5 e 7 anni che si erano allontanati dalla propria casa di villeggiatura nella borgata di Pomaretto, a Rubiana (TO). Alle operazioni di ricerca e soccorso hanno partecipato sommozzatori, topografi ed esperti speleo #26luglio pic.twitter.com/KpPw39nrNV — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 26, 2021

Brutta avventura a lieto fine per due fratellini tedeschi di 5 e 7 anni che ieri si erano persi nei boschi di Rubiana, nel torinese. I due bimbi si erano allontanati insieme alla sorellina più grande dalla casa di villeggiatura per giocare, ma poi con l’arrivo buio non sono riusciti a rientrare.

La bimba più grande, invece, è riuscita a tornare a casa e a dare l’allarme. Sono stati allertati i vigili del fuoco che giunti sul posto, si sono messi alla ricerca accompagnati dalla ragazzina. I piccoli sono stati ritrovati intorno alle 22 lungo il torrente Messa infreddoliti, bagnati e impauriti ma in buona salute e sono stati riportati a casa dove per precauzione sono stati visitati dai sanitari. Un episodio a lieto fine che ricorda in parte quello di qualche mese fa che ha avuto come protagonista il piccolo Nicola.