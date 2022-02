Fratelli d’Italia sceglie di perseguire la strada della propaganda anche nel giorno del giuramento del neo rieletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il partito capitanato da Giorgia Meloni, infatti, dopo aver depositato una proposta contro la rielezione del capo dello Stato in mattinata, ha anche scelto di non applaudire Mattarella nel passaggio del discorso d’insediamento in cui ha fatto riferimento alla grande utilità dei vaccini per uscire fuori dalla crisi pandemica.

Fratelli d’Italia che non applaude Sergio Mattarella quando parla dei vaccini

Scegliendo la strada del facile consenso, che la presidente di Fdi ritiene di aver già incrementato nei caotici giorni che hanno portato alla scelta dei Grandi elettori, il partito di Giorgia Meloni ha compiuto uno sgarro istituzionale rovinando quella che era stata una standing ovation trasversale per il presidente Mattarella.

Evidentemente, la lotta per la leadership della coalizione di centrodestra è ritenuta da Meloni prioritaria rispetto alla più basilare grammatica istituzionale. Dopo gli errori tattici commessi dal leader del Carroccio in occasione delle trattative con gli altri capi di partito, il ruolo di federatore sembra meno saldo nelle mani di Matteo Salvini. Anche gli ultimi sondaggi, che vedono Fratelli d’Italia balzare in testa nel gradimento degli elettori tra i partiti della coalizione, spingono la leader ad accelerare per prendere in mano il timone.

Sembra questa, dunque, la logica che porta Giorgia Meloni ad assumere atteggiamenti e comportamenti netti e aggressivi. Il consenso prima di tutto, anche a scapito delle buone maniere.