Un’intercettazione tra due testimoni in difesa dei fratelli Bianchi getta ombre sulla loro deposizione che puntava il dito contro Belleggia per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte

Due amici dei fratelli Bianchi, Omar Sahbani e Michele Cerquozzi, entrambi presenti la sera dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro, hanno tirato in ballo Francesco Belleggia, assegnandogli un ruolo cruciale nei fatti del 6 settembre 2020. “Quando il giovane Willy è caduto in terra – ha detto Sahbani – ha tentato di rialzarsi ma mentre lo stava facendo, girandosi su se stesso, vedevo Belleggia avvicinarsi a lui e tirargli un calcio con forza, dal basso verso l’alto, al viso, lato sinistro”. Cerquozzi invece: “Noto Belleggia Francesco caricare indietro un calcio, che poi sferra a qualcosa o qualcuno a cui non saprei dire, visto che mi stavo spostando e tra me e Belleggia c’era un’auto”.

I tentativi dei fratelli Bianchi di ottenere testimonianze che li scagionassero per l’omicidio di Willy

I due, però, potrebbero aver concordato la versione per alleggerire la posizione di Marco e Gabriele Bianchi: questo emerge da un’intercettazione in cui il perito Paola Polletta, nominato dalla Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone, è riuscito a decifrare le parole di Shabani, che avrebbe detto al compagno: “Però dico loro sanno tutto, loro lo sanno quello che devono fa, lo sanno benissimo noi quello che simo (abbiamo) fatto, sanno tutto.. logicamente”. Avrebbe poi aggiunto che se anche lui fosse stato accusato di omicidio sarebbe scappato a Lariano, il suo paese: “Dentro chelle grotte avoja a cercamme… quanno tengo fame vajo da mamma, magno, e me rificco là dentro”. Oltre Sahbani e Cerquozzi, i fratelli Bianchi si sarebbero rivolti anche ad altre persone affinché testimoniassero la loro innocenza. Tra questi la fidanzata di un vicino di casa dei due condannati all’ergastolo, ora indagata per false dichiarazioni. Inizialmente aveva raccontato di aver dopo aver visto Gabriele Bianchi colpire Willy con un calcio al petto, poi alle domande dell’avvocato della difesa ha cambiato versione e ha confermato la versione di Marco Bianchi, che aveva ammesso di aver sferrato un unico colpo sul fianco di Willy.