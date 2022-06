Un cadavere senza testa è stato trovato la notte scorsa in un dirupo a Ca’ Seggio di Civitella di Romagna sull’Appennino forlivese. È il corpo di Franco Severi, un agricoltore di 55 anni, che abitava poco lontano dal luogo del ritrovamento, avvenuto intorno alle 21.30 del 22 giugno per opera di un conoscente. Si era allarmato dopo che l’uomo non si era presentato a un appuntamento e non rispondeva al telefono. L’amico aveva bussato e chiamato a gran voce la vittima, ma non aveva ricevuto risposta. Ha poi notato dell’erba smossa vicino al dirupo e una volta avvicinatosi – passando per strade strette e sterrate – ha scoperto, a circa metà della ripida discesa, il corpo senza vita nascosto dai rovi. I carabinieri di Meldola (Forlì-Cesena) si stanno occupando del caso, coordinati nelle indagini dalla pm Federica Messina.

Franco Severi, l’uomo trovato decapitato tra i rovi vicino Forlì

Nessun mezzo agricolo è stato trovato nelle vicinanze del corpo, un dato che fa vacillare la prima ipotesi che si fosse trattato di un incidente sul lavoro. Secondo il parere del medico legale, che ha effettuato una prima ricognizione, il decesso sarebbe avvenuto dalle 24 alle 48 ore prima del ritrovamento. Ulteriori informazioni arriveranno dall’autopsia che sarà eseguita in giornata. La testa sarebbe stata staccata dal corpo con un taglio netto, improbabile quindi che siano stati eventuali animali arrivati in un secondo momento sulla scena. L’assenza di sangue intorno al cadavere fa pensare che il corpo sia stato lanciato nel dirupo dopo l’omicidio. Si cerca a ritroso nella vita di Severi alla ricerca di informazioni che possano rivelarsi utili per la risoluzione del caso. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, la vittima viveva come un eremita, aveva un carattere solitario e scontroso. Aveva litigato con i suoi sei fratelli e in corso con loro c’erano diverse cause sia penali che civili.

(immagine di copertina: screenshot video Il Resto del Carlino)