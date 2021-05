Franco Landella: il sindaco leghista di Foggia arrestato con l’accusa di concussione e corruzione

Il sindaco di Foggia, Franco Landella, è stato arrestato e si trova ai domiciliari con le accuse di corruzione e concussione. Landella è dimissionario dalla carica dal 4 maggio scorso proprio in seguito agli arresti del 30 aprile che avevano riguardato altri esponenti della maggioranza

Le indagini della Procura della repubblica riguardano il primo cittadino e altri amministratori con le accuse, a vario titolo, di tentata corruzione e concussione. Il provvedimento cautelare è stato disposto dal gip del Tribunale di Foggia e interessa cinque persone. I nomi degli altri politici coinvolti dalle misure cautelari eseguite oggi sono quelli dei consiglieri comunali di maggioranza Antonio Capotosto (già arrestato il 30 aprile scorso nell’ambito di un altro procedimento) e Dario Iacovangelo, un imprenditore edile e la moglie di Landella, la dipendente comunale Daniela di Donna. Il sindaco è accusato anche di tentata concussione nei confronti di un imprenditore del settore della pubblica illuminazione. Il primo maggio l’abitazione di Landella era stata perquisita: gli uomini della squadra mobile avevano sequestrato il suo cellulare e quello della moglie, oltre ad alcuni documenti. All’epoca Landella non risultava ancora indagato, ma il suo nome compariva negli atti delle inchieste. Scrive il Fatto:

Nella relazione che polizia, carabinieri, guardia di finanza e Dia hanno consegnato ai membri della commissione c’è infatti un intero paragrafo dedicato in cui si parla dei rapporti del sindaco con esponenti della “Società foggiana”: ad esempio, nella campagna per le Regionali 2010 – pur non venendo eletto – secondo chi indaga Landella ha “annoverato tra i suoi più fattivi sostenitori, alcuni componenti della famiglia Piserchia, noti pregiudicati in materia di traffico di stupefacenti”. Gli investigatori, inoltre, ricordano che la moglie Daniela è cugina di Claudio Di Donna, coinvolto nel 2009 in un’inchiesta per associazione mafiosa, e il figlio è stato denunciato per truffa aggravata in concorso con Francesca Bruno, compagna di Antonio Tizzano, figlio di Francesco Tizzano definito “esponente di rilievo della batteria Moretti-Pellegrino”