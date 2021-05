È morto Franco Battiato

Si è spento all’età di 76 anni il maestro Franco Battiato. Il cantautore, compositore e regista italiano è morto questa notte. L’annuncio sui social è stato dato da padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà cattolica, citando alcuni versi del brano più noto: La cura.

“E guarirai da tutte le malattie

Perché sei un essere speciale

Ed io, avrò cura di te”.

Ciao, Franco #Battiato https://t.co/Jh8td55vDH — Antonio Spadaro (@antoniospadaro) May 18, 2021

Addio a Franco Battiato, aveva 76 anni

Nato a Ionia (ex comune in provincia di Catania) il 23 marzo del 1943, il maestro è stato uno dei grandi protagonisti della musica italiana. Le sue innovazioni hanno fatto la storia dell’arte nel nostro Paese.

Poi la malattia. Nel corso degli anni passati, infatti, le sue condizioni di salute non apparivano molto buone. Una malattia che attanagliava il suo corpo da tempo, spessa volte raccontata senza conoscere la verità. Narrazioni false che provocarono anche la reazione di Michele, fratello del maestro, che in un’intervista a Fanpage del 2019 dichiarò: “Mio fratello è circondato dall’affetto degli amici più cari e dei parenti. Del resto, non ce ne frega niente. Perché chi parla è gente che non serve, non può aiutare e non vogliamo neanche sapere chi sono”. Franco Battiato, infatti, non è rimasto integro nella sua volontà di non raccontare al mondo i suoi dolori.

Poi quell’allontanamento dalle scene. Fino alla notizia confermata, pochi minuti fa a Rtl 102.5 dalla sua famiglia, del suo decesso nella sua casa di Milo, in provincia di Catania.

⚫️ Arriva la conferma della famiglia: Franco #Battiato si è spento questa mattina nella sua residenza. I funerali avverranno in forma privata. Addio Maestro 💔🙏 pic.twitter.com/0SHM4XwRRV — RTL 102.5 (@rtl1025) May 18, 2021

“Le esequie si terranno in forma strettamente privata. La famiglia ringrazia tutti per le innumerevoli testimonianze di affetto ricevute”, affermano in una nota le persone più vicine a Franco Battiato. Dopo Milva – morta lo scorso 24 aprile – il mondo della musica italiana (e non solo) perde un altro grande protagonista del 1900.

(foto Mario Romano/IPP)