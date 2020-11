Anche Francesco Totti positivo al Covid-19. L’ex capitano della Roma si trova a casa sua in isolamento. Il papà Enzo è morto il 12 ottobre scorso allo Spallanzani in seguito proprio a complicazioni legate al Coronavirus, e anche la madre di Totti era stata contagiata. Controlli in corso, ovviamente, anche per la moglie Ilary Blasi e i figli.