Francesca Verdini sarà social media manager di Forum su Rete4

Francesca Verdini sarà social media manager di Forum, il programma che va in onda su Rete4. O meglio, spiega oggi Lorenzo Vendemiale sul Fatto, mentre il “signor Meloni”, il compagno della leader di Fratelli d’Italia Andrea Giambruno è uno degli autori di Stasera Italia (sempre condotto da Barbara Palombelli), nel programma diventato un must con il giudice Santi Licheri arriva la figlia di Denis e fidanzata di Matteo Salvini.

Il rapporto di lavoro formalmente non passerà da Mediaset ma da Corima srl, la società che co-produce il programma e vanta nel suo portfolio altri titoli storici, come La Corrida. E non sarà personale, ma tramite una delle sue aziende, “La Casa Rossa srl”, che si occupa di “attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi”, e con cui la Verdini sta muovendo i primi passi nel mondo della tv.

Corima le appalterà la gestione della promozione web: in particolare, dovrà coordinare le attività sui social network e l’immagine di Giulia Campesi,alias Giulietta,la influencer da oltre 26mila follower che da settembre è entrata nel team di Forum.“A causa dell’emergenza Coronavirus stiamo andando in onda senza pubblico,quindi abbiamo bisogno di spingere di più su internet, per rimanere in contatto con tutti i nostri spettatori”, spiega la padrona di casa, Barbara Palombelli.