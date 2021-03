Francesca Michielin: “Basta fiori a Sanremo solo per le donne”. E li dà a Fedez | VIDEO

Ieri sera, durante la serata dei duetti Francesca Michielin e Fedez hanno dato vita a un momento quasi “rivoluzionario” per il festival di Sanremo. Quando, a fine esibizione, le è stato consegnato il bouquet di fiori che viene dato solo alle donne la Michielin lo ha dato a Fedez. “Facciamo una sera io, una sera Federico, stasera i fiori vanno a lui”, ha detto passando i fiori al suo partner sanremese. E tutti hanno apprezzato il gesto:

francesca michielin really said: vaffanculo patriarcato i fiori di sanremo daiamoli anche agli uomini#sanremo2021 pic.twitter.com/4t3DcmZ7lO — 👼🏻davide👼🏻 (@indecisissimo) March 4, 2021

Francesca Michielin ha appena sconfitto il patriarcato dando i fiori a Federico #Sanremo2021 — Tania (@creTania_) March 4, 2021

Brava Michielin che cede i fiori a Fedez. Ebbasta con ‘sti fiori solo alle donne, evolvetevi!#Sanremo2021 — Fabio 🏳️‍🌈 (@Iperbole_) March 4, 2021

comunque applausi alla Michielin e ai Måneskin che hanno dato i fiori agli uomini perché 💐💐💐💐💐 l’800 è finito e il gentil sesso a cui bisogna regalare i fiori non esiste più 💐💐💐💐💐 — g¡ bIm 🌹 (@papervthin) March 4, 2021

Lo stesso gesto simbolico è stato ripetuto anche dai Maneskin, che hanno dato i fiori a Manuel Agnelli:

Per la serata dei duetti, Francesca Michielin e Fedez hanno pensato a un medley fresco e originale che spazia tra i generi, omaggiando la storia della musica italiana, con un arrangiamento in continua evoluzione in cui hanno voluto coinvolgere ogni singolo elemento presente in orchestra. Il medley parte morbido, tra piano e archi che accennano a “Del verde” la ballad di Calcutta, che lentamente si trasforma in un “Le cose in comune” di Daniele Silvestri, in una inedita versione brass band ispirata all’era delle grandi orchestre jazz di Benny Goodman e in cui riecheggia “It’s oh so quiet” di Björk. Con uno scatto estemporaneo, gli archi catapultano in atmosfere Ska/Punk in cui va a incastonarsi l’originale versione di “Felicità” della coppia Albano e Romina, dove fa incursione anche “Fiumi di Parole” dei Jalisse. Il cerchio si chiude e tornano le atmosfere più soft che accolgono “Non Amarmi” di Aleandro Baldi e Francesca Alotta in una versione j-pop all’italiana. E’ anche un omaggio musicale al duetto, il format sanremese per eccellenza che negli anni, sul palco dell’Ariston, è diventato cult.