Si sono aggravate le condizioni della donna e del bambino di Francavilla Fontana: sono ricoverati in rianimazione all’ospedale Perrino di Brindisi e in terapia intensiva all’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII’ di Bari

Succede a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi: una donna di 41 anni, in preda al panico per aver visto il figlio di sei 6 anni ingerire dell’acqua con candeggina si è lanciata dal balcone tentando il suicidio. Secondo quanto riscontrato dalle prime indagini condotte dai carabinieri di Francavilla Fontana. Quindi l’ipotesi iniziale secondo la quale la madre avrebbe volontariamente fatto ingerire i detersivi al bambino non avrebbe trovato conferma come hanno verificato i militari ascoltando la donna e ricostruendo l’accaduto.

La donna che si lancia dal balcone perché il figlio ha bevuto candeggina per errore

Le condizioni del bambino, che in un primo tempo sembravano meno gravi, destano preoccupazione. Infatti come comunica l’Asl di Brindisi a seguito degli accertamenti effettuati è avvenuto il trasferimento del bambino di 6anni che stamattina ha ingerito detersivi dall’ospedale di Brindisi a quello pediatrico ‘Giovanni XXIII’ di Bari dove è stato ricoverato in Terapia intensiva. La madre 41enne che si è poi lanciata dal terzo piano, probabilmente presa dalla disperazione dopo l’evento che, nonostante le prime ipotesi, sembra essere stato accidentale. Ora la donna è ricoverata nell’ospedale Perrino di Brindisi in prognosi riservata. Anche le sue condizioni sono peggiori di quanto ritenuto inizialmente.