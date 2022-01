“Non sia permaloso”, lo scontro tra Frajese e Floris a Di Martedì | VIDEO

Tutto è partito dal rigetto di un’etichetta che lo stesso conduttore non gli aveva affibbiato. Ma da lì sono nate le scintille tra il professor Giovanni Frajese e Giovanni Floris a Di Martedì. L’endocrinologo, ospite in collegamento con la trasmissione andata in onda ieri sera su La7, è immediatamente intervenuto a gamba tesa dopo l’introduzione fatta dal giornalista che stava riportando le accuse di un altro ospite, lo scrittore Emanuele Trevi, nei confronti di chi non si vaccina.

Frajese-Floris, lo scontro in diretta a Di Martedì

“L’accusa di Trevi è netta: io mi chiedo come mai voi, i no vax, non mi permetto di darle questo ruolo però, siete in grado di…”. Ed è lì che Frajese interviene bloccando la domanda con un polemico: “No, lei questo ruolo non me lo dà. Capito?”. Ma Giovanni Floris lo blocca affermando l’assunto iniziale della domanda: “Ma, infatti, io non glielo sto dando. Si passa dall’ironia alla permalosità con una facilità enorme”. Ma la ferita è ormai aperta.

Perché lo scontro Frajese-Floris prosegue con l’endocrinologo: “Guardi, fino ad adesso sono stato carino, gentile e cortese. Stia attento”. Poi le sue attenzioni si spostano su Emanuele Trevi che, qualche istante prima, aveva criticato ferocemente le sue posizioni contro il vaccino: “Quello che ha detto il personaggio di prima, tra l’altro dicendo ‘cretini’ e permettendosi di dire altro, mi fa sorridere perché il livello culturale, intellettuale e di preparazione è quello. È quello che voi volete. Se voi non siete in grado di capire i dati o capire perché cito i dati dei guariti mi dispiace per chiunque sia quella persona lì, ma non ha l’intelligenza per poter comprendere l’argomentazione, né io mi abbasserò al livello di rispondere a qualcuno che non sa neanche di cosa si sta parlando.

(foto e video: da Di Martedì, La7)