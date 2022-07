Per la morte di Francesco Pio D’Augelli, 17enne di San Severo (Foggia) ucciso ieri nei pressi della sua abitazione in via Lucera, la squadra mobile della Questura di Foggia indaga su una presunta lite tra minorenni, probabilmente perché entrambi interessati ad una relazione sentimentale con la stessa ragazza. Stando agli ultimi sviluppi, si sarebbe costituito un 15enne che potrebbe essere il presunto assassino. Gli investigatori della Squadra mobile erano già sulle sue tracce subito dopo il delitto: il 15enne e la vittima avevano avuto un alterco sabato scorso e in quell’occasione il più giovane avrebbe minacciato di morte la vittima. La vicenda ha colpito molto la comunità di San Severo.

Un 15enne si è costituito per l’omicidio di un 17enne a Foggia

L’accoltellamento mortale di D’Augelli è avvenuto ieri sera mentre il 17enne rientrava a casa. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in condizioni critiche al locale ospedale dove è arrivato senza vita. Gli inquirenti stanno ricostruendo quanto avvenuto negli ultimi giorni per riscontrare l’ipotesi investigativa del rancore che è sfociato nel sangue. “C’erano due macellai della zona che cercavano di rianimare il ragazzo ma era tutto inutile. C’era un silenzio surreale. Mi sono trovata per caso, stavo portando a spasso il mio cane, quando ho visto un ragazzo a terra. A testa in giù”, il racconto di una testimone citata dall’Ansa. “Hanno ammazzato un ragazzo per bene, un grande lavoratore. Hanno ammazzato mio figlio, un innocente”, ha detto fra le lacrime Americo D’Augelli, padre della vittima.