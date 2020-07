Ci sarebbe anche un neonato tra i 9 casi risultati positivi al Covid-19 a Impruneta (Firenze). Il focolaio è stato scoperto con il tracciamento dei contatti, effettuato da parte dei servizi territoriali dell’Asl Toscana centro, a partire dai primi due casi che si sono evidenziati l’1 luglio nello stesso comune. Sono quindi stati scoperti col tampone ulteriori sette casi, di cui cinque asintomatici e due pauci-sintomatici, per un totale, considerando i primi due positivi collegati, di sei asintomatici e tre pauci sintomatici Le 9 persone risultate positive, la maggior parte delle quali in età adulta giovanile, farebbero parte di due nuclei familiari, ora sottoposti a isolamento e, in parte, separati e destinati a un albergo sanitario. In Toscana sono 10.267 i casi di positività al Coronavirus SARS-COV-2, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.832 (l’86% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 347.127, 2.744 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 323, -0,3% rispetto a ieri. Si registrano 3 nuovi decessi: 1 uomo e 2 donne, con un’età media di 82,3 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Il focolaio Covid a Impruneta in Toscana

Sette dei nuovi 9 casi odierni fanno parte di un cluster (concentrazione) di casi del comune di Impruneta (Fi), emersi durante la campagna di tracciamento dei contatti effettuata da parte dei servizi territoriali a partire dai 2 casi che si erano evidenziati mercoledì primo luglio nello stesso comune. Gli stati clinici dei 7 casi sono 5 asintomatici e 2 paucisintomatici, per un totale, considerando i 2 casi collegati, di 6 asintomatici e 3 paucisintomatici. I casi di positività sul territorio: 3.199 i casi complessivi a oggi a Firenze (7 in più rispetto a ieri), 534 a Prato, 748 a Pistoia, 1.051 a Massa, 1.351 a Lucca, 932 a Pisa, 478 a Livorno (1 in più), 677 ad Arezzo, 429 a Siena, 397 a Grosseto (uno in più).

Le persone complessivamente guarite salgono a 8.832 (più 7 rispetto a ieri, più 0,1%): 228 persone “clinicamente guarite” (meno 17 rispetto a ieri, meno 6,9%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.604 (più 24 rispetto a ieri, più 0,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo. Si registrano 3 nuovi decessi: 1 uomo e 2 donne, con un’eta’ media di 82,3 anni. Nel giugno scorso un altro focolaio era stato localizzato a Impruneta: “Il focolaio epidemico a Impruneta, con tre persone contagiate tutte asintomatiche, nella stessa famiglia, non deve allarmare”, spiegava l’epidemiologo dell’Ars, Fabio Voller. “L’importante è individuare i cluster, i numeri del contagio sono compatibili con la situazione, quando arriverà il caldo probabilmente scenderemo – dice Voller – Con la riapertura delle frontiere e delle regioni un eventuale aumento era da mettere in conto”.

Le inchieste su COVID-19 in Toscana

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 275 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 399 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 539 casi x100.000 abitanti, Lucca con 348, Firenze con 316, la più bassa Livorno con 143. Complessivamente, 307 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (meno 3 rispetto a ieri, meno 1,0%). Sono 1.509 (meno 93 rispetto a ieri, meno 5,8%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 472, Nord Ovest 973, Sud Est 64).

La procura di Firenze, ad oggi, ha aperti una ventina di fascicoli d’inchiesta su casi di Coronavirus, sia per decessi di pazienti, sia riguardo alla sicurezza del personale sanitario sul luogo di lavoro. Le diverse indagini sono state affidate ai pm Giovanni Solinas e Vito Bertoni con il coordinamento del procuratore aggiunto Luca Turco, e sarebbero ancora nella fase iniziale. Al momento non risultano indagati. Uno dei fascicoli deriva da un esposto dei familiari di una 45enne morta per Covid nel reparto di ematologia di Careggi.

Leggi anche: Zaia vuole il TSO ai positivi che non vogliono curarsi e il carcere per chi ignora la quarantena