Floris provoca la no vax in diretta, lascia cadere un libro e le chiede: “Anche la forza di gravità è mainstream?” | VIDEO

Siparietto in diretta a Dimartedì tra Giovanni Floris e Beatrice Silenzi, giornalista che si muove nel flusso della cosiddetta “controinformazione” ed è stata più volte ospite a Byoblu, la testata online famosa per rilanciare in toni scandalistici bufale, fake news e notizie tendenziose. Nel presentarla, il conduttore l’ha definita “giornalista, conduttrice radiofonica e televisiva, che ha scritto il libro ‘Il pensiero degli altri: dal mainstream alla libera informazione’”. Silenzi scrive per “Fabbrica della comunicazione”, un sito che non risulta registrato come testata giornalistica presso nessun Tribunale, sul quale pubblicizza il suo libro. Alla domanda: “Cosa è il mainstream?” risponde: “Ritengo che il mainstream non abbia fatto un ottimo lavoro. È il pensiero generale, quello che vince, quello che arriva alla casa della gente dai grandi giornali, dalle tv. È un pensiero unico, e per questo tendenzialmente la gente ha riserve a riguardo. L’informazione è stata spesso confusa e raffazzonata. Nessuno mi può smentire su questo le persone chiamate in tv sono sempre le stesse”.

#dimartedi Floris fa cadere un libro in diretta e chiede all’ospite no-vax: “È mainstream la forza di gravità?” https://t.co/1QqtAVC5Ye — La7 (@La7tv) November 23, 2021

Floris fa cadere il libro davanti all’ospite no vax

Silenzi lamenta quindi il poco spazio lasciato sui media tradizionali a chi non si allinea con quello che lei definisce, appunto, “mainstream”. A quel punto Floris la prende in contropiede: prende un libro, lo lascia cadere e le chiede: “Anche la forza di gravità è mainstream?”. Il sottotesto del conduttore del programma è che non si possano mettere in dubbio elementi fattuali come il fatto che gli oggetti vengono attratti dal centro della Terra, oppure l’efficacia dei vaccini.

Ma Silenzi non si perde d’animo e risponde: “No, ma nell’ambito scientifico non ci sono soltanto persone che si esprimono attraverso la televisione. Ce ne sono tantissimi che lo stanno facendo sul web perché non sono stati ascoltati dai canali di comunicazione di massa”. Bisognerebbe capire cosa intende per “persone nell’ambito scientifico”: se si tratta di persone che negano costantemente il metodo scientifico e i dati oggettivi, più stanno lontano dalle tv e meglio è per tutti.