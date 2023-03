Fissa Comfort: la connessione ultraveloce di Vodafone Business per un'azienda produttiva

Vodafone si attesta da anni come uno degli operatori telefonici di rete fissa e mobile più affidabili e performanti in Italia. Una delle sue caratteristiche principali è riuscire a soddisfare le richieste e le esigenze dei clienti, sia privati che appartenenti all’ambito aziendale (liberi professionisti, partite IVA, Start Up, PMI e realtà di grandi dimensioni). Qui presentiamo uno dei tre piani tariffari, Fissa Comfort, che Vodafone propone a clienti business, garantendo loro il massimo della velocità e una connessione di rete fissa affidabile, oltre che diversi servizi aggiuntivi molto utili.

Perché scegliere una linea di rete fissa dalle alte performance come Fissa Comfort di Vodafone Business

Prima di analizzare nel dettaglio le caratteristiche della tariffa Fissa Comfort è importante capire perché scegliere un operatore professionale ed efficiente come Vodafone porta dei vantaggi alla propria azienda. Una linea fissa veloce consente, infatti, di rendere un business molto più produttivo. Questo avviene grazie a una particolare caratteristica: la rapidità di trasmissione dei dati.

Passare da una velocità limitata di 20 Mbps della vecchia tecnologia ADSL a una connessione che può raggiungere i 10 Gbps è una grande spinta per l’efficienza lavorativa. È evidente come la differenza sia notevole e non ci riferiamo solamente alle prestazioni immediate, ma anche a tutte le azioni giornaliere.

Per fare un esempio concreto, attendere il download o l’upload di un file può diventare una grossa perdita di tempo se non si possiede una buona connessione. Qualche minuto in più potrebbe sembrare di poco conto, ma se si moltiplicano per tutte le postazioni di una realtà aziendale, ecco che un piccolo ritardo si trasforma in giorni di lavoro persi durante l’anno. Questi sono i motivi principali che dovrebbero spingere a passare a Fissa Comfort Vodafone e di godere della velocità della banda ultra larga. Ma vediamo più nel dettaglio le caratteristiche di questa offerta.

Fissa Comfort: le caratteristiche principali della linea fissa per partite IVA di Vodafone Business

Fissa Comfort è il piano di rete fissa che consente di navigare ed effettuare chiamate nazionali senza alcun limite (più 500 minuti mensili verso l’estero) e di usufruire di diversi vantaggi che riguardano la gestione più rapida e più semplice delle proprie attività professionali. Attualmente, Vodafone offre Fissa Comfort a un prezzo molto conveniente. È possibile garantirsi tutti i servizi che il piano tariffario include a soli 30 euro al mese. Inoltre, l’attivazione è inclusa gratuitamente e senza costi nascosti.

L’operatore telefonico permette di navigare senza limiti alla massima velocità. Il tipo di tecnologia attivabile dipende dalla copertura prevista all’indirizzo della sede aziendale in cui verrà attivata (per un controllo più accurato è possibile visitare il sito ufficiale di Vodafone e verificarla).

Quindi, in base alla zona, sarà possibile scegliere tra ADSL, FTTC o FTTH. Quest’ultima è la tecnologia che ti permette di navigare alla massima velocità offerta da Vodafone: 2,5 Gbps. Se non si è coperti dalla rete FTTH nella propria zona è possibile aumentare la velocità grazie al servizio Power 4G che offre una rete mobile di supporto che consente di rendere la connessione molto più rapida.

La tecnologia di Vodafone offre un nuovo alleato per il business: la Wi-Fi 6 Station

Una connessione di alto livello ha bisogno di un modem all’avanguardia e con prestazioni elevate. Ecco perché Vodafone ha deciso d’includere, nell’offerta Fissa Comfort, la Wi-Fi 6 Station che garantisce una velocità migliore e il massimo della stabilità di collegamento per ogni dispositivo che viene collegato.

Questo innovativo modem consente di usufruire di una copertura totale in tutto l’ufficio e riduce al minimo i rischi d’interferenze generate dalla vicinanza con altre reti internet vicine. La Vodafone Wi-Fi 6 Station è dotata di otto antenne che consentono una stabilità di connessione che arriva fino a 120 dispositivi allo stesso momento.

Chi decide di scegliere Fissa Comfort per il proprio business riceverà, in forma totalmente gratuita, anche una internet key da collegare al modem. Questo supporto serve a creare una rete di backup che si attiva nel caso di problematiche o malfunzionamenti della rete fissa principale.

Un ulteriore vantaggio di Fissa Comfort: l’accesso alla piattaforma YourCloud

Altro servizio incluso nell’offerta Fissa Comfort di Vodafone Business è l’accesso a YourCloud, la piattaforma di BabylonCloud. Si potrà così avere a disposizione un utilissimo spazio virtuale di archiviazione della capienza massima di 1 terabyte. Iniziare a utilizzare questo servizio è molto semplice e si verrà assistiti da un tecnico specializzato che guiderà il cliente nella prima configurazione. In più, sarà possibile personalizzare questa offerta con risorse aggiuntive, il tutto in massima sicurezza grazie alla consulenza dedicata.

Fissa Comfort include il supporto pensato per i clienti Vodafone Business

Un altro servizio incluso nell’offerta è “Sempre Serviti Plus” che permette di ottenere assistenza entro una giornata lavorativa. Nel caso si desideri ricevere un supporto ancora più veloce e personalizzato è possibile acquistare un servizio di Assistenza dedicata che ha un costo mensile di 15 euro. Si verrà affiancati da un team specializzato che segue ogni cliente in modo continuativo, garantendo tempistiche d’intervento rapide.

Instant Action: il risparmio di tempo per la configurazione

Questo servizio consente ai clienti business di non subire lunghe attese per la configurazione della linea fissa. Infatti, grazie a una SIM mobile sarà possibile iniziare a navigare sin da subito, accedendo anche ai servizi voce inclusi nell’offerta Fissa Comfort (fattore che chiarisce come questa sia la connessione perfetta per la gestione della Rete del proprio business).

Inoltre, Fissa Comfort rientra tra le tariffe che danno accesso al voucher connettività, riservato alle attività commerciali che attivano la tecnologia più avanzata per la loro zona (con un risparmio fino a 2.500 euro in un biennio).