La perculata di Fiorello alle fake news dei no vax su vaccini, grafene e microchip | VIDEO

Un forte dolore al braccio, che si muove a scatti, incontrollabile, per “l’effetto del grafene” inoculato: con questa gag Fiorello sul palco dell’Ariston nella prima serata di Sanremo 2022 si prende gioco delle fake news diffuse dai no vax, evocando anche l’azione dei “poteri forti”.

Entrato dopo essersi misurato la temperatura con una pistola termoscanner, Fiorello è partito con i riferimenti al voto per il Quirinale e al Covid, con Amadeus al suo fianco divertito almeno quanto il pubblico che fatica a trattenere le risate. Sull’elezione del Presidente della Repubblica, Ciuri – come lo chiama affettuosamente il conduttore – ricorda che Sergio Mattarella non voleva fare il bis, proprio come lui che non voleva tornare per la seconda vlta e poi per la terza, questa, sul palco dell’Ariston: “Sono la vostra terza dose, il booster dell’intrattenimento”, afferma. “Il prossimo direttore artistico ce l’ho io – aggiunge – il generale Figliuolo”. Successivamente Fiorello ha fatto baciare Amadeus e il direttore di Rai1 Stefano Coletta, facendogli indossare delle mascherine Ffp2 con delle labbra rosse finte all’estremità. Tornando al presidente Mattarella, “lui voleva fate ‘The Voice Senior, questa è la verità!”, Mentre il premier Draghi al contrario, ambiva a salire sul Colle: “Aveva già pronto il discorso di fine anno a… banche unificate”, assicura Fiorello, le cui gag sono andate avanti anche con l’ospite successivo, Matteo Berrettini. “Attento: da sex symbol a ex symbol è un’attimo”, gli ha detto il comico raccogliendo i numerosi “sei bellissimo!” lanciati dal pubblico femminile dell’Ariston al campione del tennis.