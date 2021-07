Figliuolo ha affidato gli italiani a Santa Rita da Cascia

Il generale e Commissario straordinario per l’emergenza Covid in Italia si è recato nella cittadina umbra per far visita all’hub vaccinale dell’Esercito. Poi la tappa nella Basilica e il messaggio scritto sul libro destinato ai pensieri dei fedeli

La visita al centro vaccinale dell’Esercito, poi la tappa nella Basilica di Santa Rita da Cascia e quel messaggio per chiedere la “benedizione” per tutto il popolo italiano, nella speranza che il volere divino aiuti i cittadini a superare questo lungo periodo di difficoltà e sofferenze provocate dalla pandemia. Questa è la sintesi della trasferta umbra del generale e Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo.

Figliuolo in Umbria affida gli italiani a Santa Rita da Cascia

Prima la gioia per aver visto con i propri occhi il funzionamento dell’hub vaccinale straordinario allestito dall’Esercito, poi la visita alla Basilica di Santa Rita da Cascia, accolto e accompagnato dal rettore Padre Luciano De Michieli. Inginocchiato davanti alla teca che contiene i resti della santa, il generale ha pregato affidando gli italiani alla spiritualità e non solo alla scienza: “Ho chiesto a Santa Rita di aiutare l’Italia ad uscire da questa pandemia, far sì che la campagna vaccinale proceda e che tutti gli italiani ne capiscano l’importanza. Confidenti nella scienza ma anche nella spiritualità, auspico che Santa Rita posi la sua santa mano sopra di noi per far in modo che ne usciamo”.

Il messaggio lasciato sul libro delle autorità

Prima di lasciare Cascia, il generale Figliuolo ha anche lasciato un messaggio sul libro dove le suore agostiniane raccolgono i pensieri della autorità che si recano in visita al Santuario. E lì sopra il Commissario ha scritto: “È davvero un grande privilegio aver potuto visitare il Santuario di Santa Rita da Cascia. Che Santa Rita ci illumini e dia a tutti gli italiani la possibilità di superare questa pandemia, che ha già provocato tanti lutti e sofferenze. Sono fiducioso che tutti insieme, agendo con fede e buona volontà vinceremo questa sfida epocale”.

(Foto: da ufficio stampa Basilica Santa Rita da Cascia)