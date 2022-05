Il bimbo di un anno e mezzo caduto in una vasca biologica a Portomaggiore (Ferrara)

A Portomaggiore, in provincia di Ferrara, un bambino di un anno e mezzo è caduto accidentalmente in una vasca biologica. Il piccolo è ricoverato all’ospedale di Cona in condizioni gravissime dopo l’incidente accaduto nel pomeriggio. Il piccolo era in visita dai nonni, in una azienda agricola della zona, quando è uscito per pochi istanti dal campo visivo dei genitori. La mamma ha fatto un tentativo per salvarlo, lanciandosi, senza subire gravi conseguenze.

Sono in corso accertamenti dei carabinieri per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Sarebbe rimasto immerso nella vasca di liquami per pochissimo tempo, ma quando la madre l’ha tirato fuori è apparso già in gravi condizioni. In giornata gli agenti ascolteranno le versioni dei genitori e dei nonni del bambino. Nel pomeriggio sono state fatte verifiche nei pressi del luogo dell’incidente per capire se sono state rispettate le norme di sicurezza. Secondo quanto trapela dall’ospedale di Cona il piccolo è in pericolo di vita.